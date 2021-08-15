  1. Dünya
  2. Asya
15 Ağu 2021 12:41

Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi

Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi

Afganistan'da Taliban hızla ilerliyor. Tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçiren Taliban ülke başkenti Kabil'e girdi.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Taliban'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi.  Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirmek için çıktığı yolda bitiş çizgisine artık çok yakın... Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başladığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Taliban'dan açıklama

Taliban'ın Doha'daki lideri,, militanlara Kabil'de şiddetten kaçınma talimatı verdi. Başkentten çıkmak isteyenlere izin verilmesini söyledi. Kadınları da güvenli alanlara götürülmesi emrini verdi.

Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Global Haber

News Code 1896464
https://tr.mehrnews.com/news/1896464/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler