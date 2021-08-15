Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Taliban'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirmek için çıktığı yolda bitiş çizgisine artık çok yakın... Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başladığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Taliban'dan açıklama

Taliban'ın Doha'daki lideri,, militanlara Kabil'de şiddetten kaçınma talimatı verdi. Başkentten çıkmak isteyenlere izin verilmesini söyledi. Kadınları da güvenli alanlara götürülmesi emrini verdi.

Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Global Haber