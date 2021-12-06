İran'dan Mali'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batı Afrika ülkesi Mali’de yaşanan terör eylemine tepki göstererek, “Mali’de sivillerin teröristler tarafından hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Hatipzade, bu terör eylemini kınayarak Mali halkı, hükümeti ve hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi.

Mali’nin Bandiagara bölgesinde Cumartesi günü bir yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Buna ilave olarak, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinden Gao kentine giden MINUSMA’ya ait konvoya Bourem kasabasının yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.

Saldırıda 1 BM personelinin hayatını kaybettiği, 1 personelin ise yaralandığı açıklanmıştı.