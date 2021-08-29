Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün gece Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Türkiye'ye ortaklığı için minnettarız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Blinken, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız" dedi.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için devam eden çabalarımızı konuşmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü."

İki bakan, 24 Ağustos'ta da Afganistan'daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.

Kaynak: TRT Haber, DHA