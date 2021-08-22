Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslami Şura Meclisi'nde güvenoyu oturumu yapıldı

İran İslami Şura Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 kişilik kabinesine güvenoyu oturumu gerçekleşti.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında gerçekleşen oturuma Cumhurbaşkanı Reisi de katıldı.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, "Hükümetin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için kısa vadeli ve acil bir plan hazırladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Hükümet olarak ilk önceliğimiz, koronavirüs salgınını kontrol etmek ve sağlık ile genel aşılama durumunu iyileştirmektir. Ekonomik ve yaşam durumunun iyileştirilmesi ise ikinci önceliğimizdir." ifadelerinde bulundu.

Mevcut durumun ekonomiyi başkalarının isteğine bağlama sonucu baş gösterdiğini belirten Reisi, "Bu sorunların çözümü yüce Allah'ın yardımı ile mümkündür ve planlama gerektirir." şeklinde konuştu.

İran-Pakistan askeri ilişkileri artacak

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amcad Han ile görüştü.

Görüşmede askeri ilişkilerin ve denizcilik alanındaki münasebetlerin geliştirilmesi, bölgesel güvenliğin sürdürülmesi, askeri deneyimlerin değerlendirilmesi ve deniz yollarında tarafların ulusal menfaatlerinin korunması gibi konular ele alındı.

İran Genelkurmay Başkanı'ndan "Ulusal Savunma Sanayii Günü" mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Ulusal Savunma Sanayii Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı açıklamada, "Ülkeye yapılan tehdit merkezlerine karşı taaruz gücünü artırmak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik ve durdurulamaz bir politikasıdır" belirtildi.

Savunma ve askeri alanda aktif olarak çalışan İran Silahlı Kuvvetleri uzmanlarının rolünün takdir edildiği açıklamada, bilim ve teknolojinin ülkenin ilerlemesi için ana itici güçlerden biri olduğu ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleme yönündeki gurur verici çalışmalarının 13. hükümet döneminde de güçlü biçinde devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Bölge ötesi güçlerin yeni maceralarına karşı bölge halklarıyla barış, dostluk ve bütünleşme stratejisi sürdürülektir. Bununla birlikte ABD, Siyonist Rejim ve müttefiklerinin medya savaşı ve psikolojik operasyonlarına aldırış etmeden ülkenin savunma gücü artırılacak. Ulusal menfaatler ve ülke güvenliğini sağlayan çalışmalar asla ihmal edilmececektir." ifadelerine yer verildi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 544 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 179 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 101 bin 354'e vaka sayısı ise 4 milyon 640 bin 695'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 626'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 902 bin 808'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.