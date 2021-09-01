Reisi, Özbekistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'e gönderdiği bir mesajda, Özbekistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Reisi kaleme aldığı mesajda, “Bölge ülkeleri arasındaki işbirliği sayesinde ve mevcut tehlikelerin ve sorunların tamamen ortadan kaldırılmasıyla bölgesel istikrarın, refahın ve güvenliğin giderek daha fazla artmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında Özbekistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.