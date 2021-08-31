Cumhurbaşkanı Reisi'den Kırgızistan'a kutlama mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov'a bir mesaj göndererek, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mesajında "İki ülkenin tarihi ve kültürel ortaklıkları göz önüne alındığında yürütülen ortak çabalarla ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin giderek daha fazla gelişmesine tanık olmayı umut ediyorum.

İki ülke hükümetlerinin engelleri kaldırma ve mevcut kapasitelerden yararlanma çabaları, karşılıklı ilişkileri geliştirmeye yönelik pratik çözümler uygulamanın yanı sıra halklarımıza daha fazla refah sağlama konusunda büyük bir adım olabilir." ifadelerine yer verdi.

Reisi, kutlama mesajında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgız halkı için sağlık ve başarılar diledi.