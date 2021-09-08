Çin'den "Afganistan" açıklaması

Çin’in BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, Afganistan’daki son gelişmelerin, askeri müdahalelerin ve dayatılan “demokratik reform” planlarının sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine, daha fazla çelişki yarattığını ve başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtladığını belirtti.

Dai, ilgili ülkelerin askeri birliklerini Afganistan’dan alelacele ve düzensiz şekilde çekmesinin, Kabil’de kaosa yol açtığına, ciddi insani krizler yarattığına ve Afgan halkını birçok sorunla baş başa bıraktığına işaret etti.

Dai, ilgili ülkelere Afganistan’daki barışçıl yeniden yapılanma konusundaki taahhütlerini yerine getirerek, sorumluluklarını Afganistan’ın komşu ülkelerine veya uluslararası topluma bırakmama çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe