İran Taliban'a seslendi: Taahhütlerini yerine getir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunda konuşma yaptı.

Taht Revançi, şu anda Afganistan’ın kritik bir durumla yüz yüze kaldığına dikkati çekerek, “Bu durum, her şeyden önce ABD ve diğer yabancı güçlerin Afganistan'a askeri müdahalelerinin ve sorumsuzca geri çekilmelerinin bir sonucudur. Onlar Afganistan'a girdiklerinde Afganların başına dert açtılar ve gittiklerinde de Afganlar için büyük bir felaket bıraktılar.” dedi.

Taht Revançi, İran’ın ülke limanları,havaalanları, demiryolları, karayolları ve sınır kapıları vasıtasıyla Afganistan’a insani yardımların kolaylaştılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Afganistan halkına kalıcı barış, istikrar ve refaha ulaşmasına yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Taht Revançi, “Bu hedefin tam olarak gerçekleştirilmesi için Afganistan’a komşu ülkeler yardımcı olmalı.” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, Çarşamba günü Pakistan'ın ev sahipliğinde video konfrerans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu toplantıya atıfta bulunarak, Afganistan'a Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı’nın bir sonraki turunun yakın gelecekte Tahran'da yapılacağını açıkladı.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

“İran tüm Afgan gruplarının ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmeleri içim elinden geleni yapmıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz Temmuz ayında Afgan hükümetinden üst düzey heyetler ile Taliban arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Görüşmede taraflar bir sonraki toplantının devam etmesi konusunda anlaştılar. İran olarak bu tür görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız”

Taht Revançi, Pençşir’deki durumu değerlendirerek, "Pençşir'deki son saldırı kınanabilir bir kardeş katliamıdır ve uluslararası toplumun Afganistan'da güç kullanarak iktidara gelen herhangi bir hükümetin tanınmayacağına dair ortak tutumuna aykırıdır." dedi.

İranlı diplomat, "Taliban'dan verdiği taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz. Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir hükümet İran'ın desteğine sahip olacaktır. Afganistan'ın diğer komşuları gibi biz de ülkedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın yanı sıra uyuşturucu ve insan kaçakçılığı tehditlerinden derin endişe duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Afgan topraklarının hiçbir koşulda herhangi bir ülkeye saldırmak için kullanılmaması gerektiğini belirten İran'ın BM Daimi Temsilcisi, “Afganistan ve bölge için büyük tehdit oluşturan IŞİD gibi terör örgütlerinin bu ülkede faaliyet göstermesine izin verilmemelidir." şeklinde konuştu.