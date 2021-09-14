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14 Eyl 2021 16:03

Ülkenin resmi isminin değişmesi için harekete geçtiler!

Ülkenin resmi isminin değişmesi için harekete geçtiler!

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı.

Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Māori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde "Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız." ifadelerine yer verdi.

Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda 'haka' dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

News Code 1897206
https://tr.mehrnews.com/news/1897206/

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