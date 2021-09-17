Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Petol Bakanı: Ülkenin rafinaj kapasitesi artacak

İran'ın yeni Petrol Bakanı Cevad Ovci, bir devlet televizyonu kanalına verdiği özel röportajda, "Rafinelerimizde petrol ve gaz kondensatı işleme kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için iki plan hazırladık.” dedi.

Ülkede yeni kurulacak petrol rafinerisi için 8 yatırmcının yatırım yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ovci, "Ülkenin rafinaj kapasitesinin önümüzdeki üç ila dört yıl içerisinde günde 2,2 milyon varilden 3,5 milyon varile çıkarak 1,5 kat daha artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ovci, İran’ın 150 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip olduğunu belirterek, ülkenin petrol arama ve çıkarma alanında da iyi seviyede olduğunu aktardı.

İran'ın gönderdiği akaryakıt Lübnan'a ulaştı

Al Manar TV kanalına göre, İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri Lübnan topraklarına girdi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün konuyla ilgili kaleme aldığı mesajda, "Perşembe günü akaryakıt tankeri konvoyunu karşılamak için Baalbek el-Harmal bölgesinde insanların bir araya geleceğini öğrendim. Şerefli halkımızın büyük ve samimi desteğinin farkındayım." dedi.

Lübnan vatandaşlarına teşekkür eden Seyyid Hasan Nasrullah, insanların sağlığı ve yakıt tankerinin korunması için tanker konvoyunun geçişi sırasında halkın toplanmamasını istedi.

Reisi, ilk yurt dışı gezisi için Tacikistan'a geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın resmi davetlisi olarak bugün Duşanbe'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacikistan ziyareti çerçevesinde Duşanbe'nin ev sahipliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Reisi'nin ŞİÖ Zirvesi kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bu gezi İran'ın Tacikistan ile ilişkileri için yeni bir sayfa olacak." dedi.

Tahran-Duşanbe ilişkilerine değinen Reisi, İran’ın Tacikistan ile aynı dili ve kültüre sahip olduğunu belirterek, “Bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tacikistan ile ilişkiler de bu kapsamdadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgesel işbirliğine büyük önem veriyoruz; Tacikistan ile siyasi ve ekonomik münasebetlerimiz var ve hala devam etmektedir, ancak bu süreç kesintiye uğradı ve bu geziyle yeni bir sayfa açacağız." diye konuştu.

Reisi: Tahran-Taşkent ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilere uygun olarak geliştirilmeli

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi için Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da bulunun Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev ile yaptığı görüşmede Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutlayarak iki ülke özel sektörlerinin ve ortak komisyonların daha faal hale getirilmesinin ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını söyledi.

Özbekkistan’ın bir sonraki dönem ŞİÖ dönem başkanlığını kutlayan Reisi, Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in olumlu ve yapıcı bakış açısının bölge ve ŞİÖ ülkeleri için yararlı olacağını söyledi.

Ambargoların İran’ın ilerlemesine engel olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, buna ragmen İran’ın ambargoların kalkmasını istediğini söyledi.

Reisi, Afganistan meselesine değinerek, "İran, Afganstan’da barış ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin oluşmasını desteklemektedir." dedi.

İran ve Pakistan cumhurbaşkanları görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Bu Sabah Tacikistan’a giden Reisi, yarın ŞİÖ toplantısında bir konuşma yapacaktır.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı.

İran Ordusu'nun yeni ürünleri yakında tanıtılacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, çalışma ziyareti için geldiği Buşehr kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri, teçhizat, askeri eğitim ve muharebe gücü konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

Ülkede daha önce çeşitli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) geliştirildiğine dikkati çeken General Nasirzade, “Yeni yerli ürünlerin bir kısmı Kutsal Savunma Haftası (22-28 Eylül) sırasında tanıtılacak.” ifadesini kullandı.

General Nasirzade ayrıca, Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının yanı sıra İHA'ların kullandığı akıllı mühimmat üretiminde de başarılı olduğunu söyledi.

İran'da vaka sayısındaki düşüş sürüyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 21 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 72'ye vaka sayısı ise 5 milyon 378 bin 408'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 981'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 682 bin 704'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.