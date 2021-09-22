"3. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri" sempozyumu başladı

İstanbul Üniversitesi'nin evsahipliğinde Allame Tabatabai Üniversitesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşeliği işbirliği ile çevirimiçi olarak düzenlenen "3. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri" sempozyumu bugün başladı.

Sempozyumun açılış programında İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabı Kırlangıç, Allame Tabatabai Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Mûsâ Rahîmî, İran İslamî Kültür ve İlişkiler Kurumu Başkanı Dr. Ebûzer İbrâhîmî ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşma yaptı.

İki günlük sempozyumun bütün oturumları Zoom programı üzerinden aşağıdaki şifresiz numarayla online yapılacaktır.

Zoom Meeting ID (Şifresiz) 548 055 5262