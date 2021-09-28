"Çift Park" ABD'de gösterilecek

İranlı sinemacı Derya Azeri’nin yazıp yönettiği ‘Çift park’ adlı kısa film, 22’ncisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Ojai Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.
‘Çift park’ adlı kısa filmin özeti şöyle:
“Oğlu, onu arkadaşlarının yanında görmekten utanan bir kadın, oğluyla ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.”
Nesim Kiyani, Arşam Şocai ve Alburz Kerube bu kısa filmde rol almaktadır.
Tanınmış film yapımcılarının en iyi yeni filmlerini göstermeyi amaçlayan Uluslararası Ojai Film Festivali, 5-14 kasım tarihleri arasında kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.
yorumunuz