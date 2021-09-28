  1. Kültür
28 Eyl 2021 19:47

"Çift Park" ABD'de gösterilecek

"Çift Park" ABD'de gösterilecek

İran yapımı ‘Çift park’ adlı kısa film, ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Ojai Film Festivali’nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Derya Azeri’nin yazıp yönettiği ‘Çift park’ adlı kısa film, 22’ncisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Ojai Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Çift park’ adlı kısa filmin özeti şöyle:

“Oğlu, onu arkadaşlarının yanında görmekten utanan bir kadın, oğluyla ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.”

Nesim Kiyani, Arşam Şocai ve Alburz Kerube bu kısa filmde rol almaktadır.

Tanınmış film yapımcılarının en iyi yeni filmlerini göstermeyi amaçlayan Uluslararası Ojai Film Festivali, 5-14 kasım tarihleri arasında kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.

News Code 1897547
https://tr.mehrnews.com/news/1897547/

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