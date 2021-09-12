İSİG: Covid-19 nedeniyle en az bin 209 işçi yaşamını yitirdi

T24'de göre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis'i (İSİG), pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü tarih 11 Mart 2020’den 10 Eylül 2021 tarihine kadar Covid-19 nedeniyle ölen emekçilere ilişkin hazırladığı raporu yayımladı. Rapora göre; 18 ayda en az bin 209 emekçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Sağlık iş kolunda 429 işçi hayatını kaybetti"

Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

“Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 429 emekçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 386 emekçi; belediye, genel işler işkolunda 111 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 72 işçi; metal işkolunda 32 işçi; tekstil, deri işkolunda 30 işçi; taşımacılık işkolunda 27 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 19 işçi; tarım, orman işkolunda 14 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 14 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 14 emekçi; banka, finans, sigorta işkolunda 11 işçi; enerji işkolunda 9 işçi; gıda, şeker işkolunda 8 işçi; inşaat, yol işkolunda 7 işçi; iletişim işkolunda 5 işçi; gemi, tersane işkolunda 5 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 4 işçi; madencilik işkolunda 3 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 3 işçi; işkolu belirlenemeyen 6 işçi.”

Ölen emekçilerin yaş dağılımı, raporda şöyle aktarıldı:

“18-27 yaş arası 13 işçi, 28-50 yaş arası 495 işçi, 51-64 yaş arası 543 işçi, 65 yaş ve üstü 128 işçi, yaşını bilmediğimiz 30 işçi hayatını kaybetti.”

"En çok ölüm İstanbul'da"

Raporda, illere göre ölüm sayıları da şöyle açıklandı:

“248 ölüm İstanbul’da; 59 ölüm Ankara’da; 58 ölüm Kocaeli’de; 55 ölüm İzmir’de; 40 ölüm Bursa’da; 38 ölüm Mersin’de; 36 ölüm Hatay’da; 35 ölüm Gaziantep’te; 34 ölüm Kayseri’de; 33 ölüm Diyarbakır’da; 32 ölüm Konya’da; 25’er ölüm Manisa ve Samsun’da; 23 ölüm Aydın’da; 22’şer ölüm Denizli ve Şanlıurfa’da; 20 ölüm Adana’da; 19 ölüm Sakarya’da; 16 ölüm Tekirdağ’da; 15’er ölüm Kahramanmaraş ve Osmaniye’de; 14’er ölüm Antalya ve Malatya’da; 12’şer ölüm Erzurum, Trabzon ve Zonguldak’ta; 11’er ölüm Balıkesir, Muğla ve Van’da; 10 ölüm

Edirne’de; 9’ar ölüm Elazığ, Eskişehir, Isparta ve Kütahya’da; 8’er ölüm Ağrı, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Giresun, Kırıkkale ve Nevşehir’de; 7’şer ölüm Kırklareli ve Ordu’da; 6’şar ölüm Afyon, Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Mardin’de; 5’er ölüm Bingöl, Rize, Sivas ve Tokat’ta; 4’er ölüm Adıyaman, Erzincan, Karaman ve Uşak’ta; 3’er ölüm Aksaray, Bartın, Burdur, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Tunceli ve Yalova’da; 2’şer ölüm Batman, Bilecik, Bitlis, Gümüşhane, Niğde, Sinop ve Yozgat’ta; 1’er ölüm Artvin, Hakkari, Kars ve Kırşehir’de; 13 ölüm yurtdışında meydana geldi. Ardahan, Muş ve Şırnak’ta koronavirüs19 nedenli işçi ölümü tespit edemedik.”