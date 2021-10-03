İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 229 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 109'a vaka sayısı ise 5 milyon 624 bin 128'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 758'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 95 bin 627'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.