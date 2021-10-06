İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 497 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 779'a vaka sayısı ise 5 milyon 662 bin 458'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 598'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 153 bin 48'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.