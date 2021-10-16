İran ile Pakistan ortak deniz tatbikatı yapacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği açıklamada, Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, “Pakistan tarafıyla ortak sınırların güvenliğinin iyi şekilde sağlanması üzerinde anlaştık. Halihazırda iki ülke arasındaki ortak sınırların durumu geçmişe göre çok daha güvenli ve İran'ın ideal sınırlarından biri haline gelmektedir.” dedi.

İran’ın komşularıyla ilişkilerini genişletme konusunda kararlı olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, “İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyeliği ile İran'ın Pakistan ve diğer ŞİÖ üye devletleriyle ilişkileri daha da güçlenecektir.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri, Pakistan temaslarında Afganistan’daki son durumun ele alındığını belirterek, “Pakistanlı askeri ve siyasi yetkililerle Afganistan konusunu etraflıca konuştuk ve temaslarda bu ülkede tüm grupların katılımıyla istikrarlı bir düzenin kurulması gerektiği vurgulandı.” diye konuştu

İran-Pakistan arasındaki askeri işbirliğine dair Tümgeneral Bakıri, “Pakistan ile terörle mücadele için istihbarat işbirliğini artırması ve gelecekte ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık.” açıklamasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanı, iki yıldan beri düzenlenen İran-Rusya-Çin ortak deniz tatbikatında Pakistan donanmasına ait gemilerin de yer alacağını duyurdu.