İran Genelkurmay Başkanı Moskova ziyaretini değerlendirdi

Tümgeneral Bakıri, “Moskova ziyareti sırasında farklı meseleler gündeme getirildi ve iyi görüşmeler yapıldı” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “Savaş uçağı, savaş helikopteri ve eğitim uçağı alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması, deneyim alışverişi ve kuvvet eğitimi dahil olmak üzere bazı ikili meseleler konusunda verimli görüşmelerimiz oldu” ifadesini kullandı.

Dün Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile yaptığı görüşmelere değinen Tümgeneral Bakıri, “Bu görüşmelerde Suriye'de tam güvenliğin sağlanması için iki ülke arasındaki işbirliğinin Suriye'de devam ettirilmesi, Afganistan meselesi ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler ele alındı. İran ve Rusya'nın bu konularda yakın görüşleri var” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri, “Genel olarak, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda gelişme yolunda olduğunu, askeri ve savunma alanlarında da ikili ilişkilerde çok iyi koşulların hakim olduğunu söylemekte fayda var” diye kaydetti.