Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Avusturya ile eski geçmişe dayanan ilişkilere büyük önem veridiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması umudunu dile getiren Emir Abdullahiyan, Avusturya’nın İran’a yaptığı aşı bağışını takdirle karşılayarak, salgınla mücadelede ve korona aşısının temininde iki ülke arasında daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, AB’nin Afgan mültecilerin haklarına yönelik daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesini vurgulayarak Afganistan’daki son terör saldırılarını kınadı ve IŞİD ile tekfirci grupların Afganistan’da yükselmesini ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı İslami Şura Meclisi'nde

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün İslami Şura Meclisi'nin kapalı oturumuna katıldı. Oturumda, nükleer anlaşma görüşmeleri ve bölge gelişmeleri ele alındı.

İran’dan "bölgede iç savaş" uyarısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Bölgedeki gelişmelere dair Galibaf, “Batı Asya bölgesi bugünlerde kritik bir durumda. Bölge ülkelerini iç savaşlarla karıştırmak için planlar yapılıyor. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlık, ekonomik işbirliğini ve bölgede kalıcı barışın tesisini engellemek Washington yönetimi ve ABD destekli grupların gündeminde yer alıyor. Kandahar'daki Fatımiye Camii'nde masum insanlara karşı yapılan feci katliam olayı, Afganistan'da iç savaş girişimi, Lübnan'daki silahlı çatışmalar, Irak'ta ihtilaf yaratma girişimi ve bölgedeki bazı liderlerin geçtiğimiz hafta yaptığı yalan dolu ifadeleri bu planları ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yemen Büyükelçisi ile görüştü

Taraflar, Yemen’deki son saha, siyasi ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede bu ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptılar.

Yemen halkının sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, siyasi çözüm ve ateşkes sağlamakla bu ülkedeki zalimce kuşatmanın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haci, herhangi bir siyasi çözümün dış müdahale olmaksızın ve Yemen halkının iradesine dayalı olması gerektiğini vurguladı.

İran'da vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 75'e vaka sayısı ise 5 milyon 784 bin 815'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 769'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 324 bin 108'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.