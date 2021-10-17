İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 396 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 75'e vaka sayısı ise 5 milyon 784 bin 815'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 769'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 324 bin 108'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.