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24 Eki 2021 15:27

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 174 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 223'e vaka sayısı ise 5 milyon 860 bin 844'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 294'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 416 bin 691'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898088
https://tr.mehrnews.com/news/1898088/

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