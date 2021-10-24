İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 174 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 223'e vaka sayısı ise 5 milyon 860 bin 844'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 294'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 416 bin 691'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.