Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Düşmanlar İslam ümmetinin kimliğini değiştirmek istiyor

Tahran’da koronavirüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazı, 20 ayın ardından ilk kez Kovid-19 tedbirleriyle kılındı.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İmam Humeyni'nin (ra) temelini attığı "Vahdet Haftası"na değinerek, "İslam ümmeti arasındaki birlik meselesi yüzeysel bir konu ve yöntem değil, aslında bir stratejidir. İslam ümmetinin en önemli meselesi, kardeşlik olarak yorumlanan kalplerinin ve düşüncelerinin birliğidir." dedi.

İran'ın ülkede İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Müslümanlar arasında birlik konusunu ön plana çıkardığını belirten Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran'ın İslam ümmetinin birleşmesi konusunda öncülük yaptığını kaydetti.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, düşmanların İslam ümmetinin kimliğini değiştirmek için planlar hazırladığını belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan kaçışını "ABD'nin başarısızlıklarının son örneği" olarak nitelendiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, şunları kaydetti:

"ABD'nin hezimeti General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesiyle başladı. İran silahlı kuvvetlerinin Amerika'nın Ayn Esad üssüne misilleme operasyonu ve ardından Irak hükümetinin Amerikan birliklerini sınır dışı etme tasarısını onaylamasıyla ABD'nin başarısızlığı devam etti. ABD'nin Lübnan ve Suriye'deki komploları da sonuçsuz kaldı."

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, bölgede yaşananların ABD’nin yenildiğini gösterdiğini ve trilyonlarca dolar harcamasına rağmen çekilmekten başka seçeneklerinin bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Erdebil eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği sekizinci eyalet gezisi kapsamında dün Erdebil eyaletine gitti.

Ayetullah İbrahim Reisi, Parsabad Havalimanı'nda Erdebil cuma imamı Seyid Hasan Amuli, eyalet valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sekizinci eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik etti.

Reisi, eyalet gezisi kapsamında bazı projelerin açılış törenine katıldı.

İran heyeti Özbekistan'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak

İran İslami Şura Meclisi'nden bir heyet, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci olarak katılmak üzere Taşkent'e gitti.

İran'da vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 64 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 928'e vaka sayısı ise 5 milyon 844 bin 589'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 422'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 388 bin 496'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.