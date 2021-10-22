İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 64 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 928'e vaka sayısı ise 5 milyon 844 bin 589'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 422'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 388 bin 496'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.