  1. Toplum
22 Eki 2021 14:56

İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 64 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 928'e vaka sayısı ise 5 milyon 844 bin 589'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 422'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 388 bin 496'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898041
https://tr.mehrnews.com/news/1898041/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler