Bakıri Keni, Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüştü

Rus yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü.

Görüşmede, İran halkına yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması mekanizması incelendi.

Taraflar görüşmede, yeni görüşmelerin ancak yaptırımların kaldırılmasına ve tarafların taahhütlerinin tam olarak yerine getirilmesine yol açması durumunda başarılı olacağını vurguladı.

Bakıri Keni bu görüşmede, “İran, Rusya ve Çin başta nükleer anlaşma olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda yakın görüşlere sahip. P4+1 ülkelerin diğer Avrupalı üyelerinin de taahhütlerini yerine getirmesi ve yasa dışı yaptırımları kaldırmak için çaba sarfetmesi gerekiyor” dedi.