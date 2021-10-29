  1. Siyaset
29 Eki 2021 21:43

Bakıri, Rus mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

Bakıri, Rus mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüşmesinin olumlu geçtiğini duyurdu.

Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus mevkidaşı Sergey  Ryabkov ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belitti.

Bakıri Keni’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile yaptığım olumlu ve verimli bir görüşmede son gelişmeleri gözden geçirdik ve yasadışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması için müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Bu görüşmede Ortak tutumları güçlendirmek için çeşitli düzeylerde istişarelerimizin devam etmesine karar verildi.”

News Code 1898193
https://tr.mehrnews.com/news/1898193/

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