Bakıri, Rus mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belitti.

Bakıri Keni’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile yaptığım olumlu ve verimli bir görüşmede son gelişmeleri gözden geçirdik ve yasadışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması için müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Bu görüşmede Ortak tutumları güçlendirmek için çeşitli düzeylerde istişarelerimizin devam etmesine karar verildi.”