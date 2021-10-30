İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 809 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 126'ya vaka sayısı ise 5 milyon 916 bin 211'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 942'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 494 bin 689'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.