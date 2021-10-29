İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 893 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 998'e vaka sayısı ise 5 milyon 909 bin 402'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 14'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 481 bin 737'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.