İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:
“Diğer ülkelerdeki meslektaşlarımla istişareleri devam etmek için önümüzdeki günlerde birkaç Avrupalı mevkidaşımla görüşeceğim.
İkili ve bölgesel konuların yanı sıra gelecekteki görüşmeler gündemde olacak.
Yasadışı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere ulusal menfaatlerimiz için elimizden geleni yapacağız.”
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni hafta sonu Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya’yı ziyaret edecek.
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