Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Suudi Arabistan'la temaslarımız sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan arasındaki son müzakerelerin durumuyla ilgili olarak, "Dört tur görüşme yapıldı, ancak iki ülke arasındaki temaslar hiçbir zaman kesilmedi" dedi.

Hatipzade, “Bağdat’ta dört tur görüşme gerçekleşti. Suudi Arabistan’la olan temaslarımız sürekli olarak devam ediyor” ifadesini kullandı.

Bu görüşmelerde ön anlaşmalar yapıldığını dile getiren Hatipzade, bu anlaşmaların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Vatikan ve Yeni Zelanda’nın yeni Tahran Büyükelçisi göreve başladı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün Tahran’daki görevine başlayan Vatikan ve Yeni Zelanda büyükelçilerini kabul etti.

Vatikan’ın yeni Tahran Büyükelçisi Andrzej Yuzovich ve Yeni Zelanda’nın yeni Tahran büyükelçisi, görüşme sırasında güven mektubunun kopyasını Bakan Emir Abdullahiyan’a takdim etti.

Yaptırımlara rağmen radar, füze ve İHA alanında olukça ilerledik

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, hava savunma kuvvetlerinin son tatbikatlarda çeşitli radar ve füze sistemlerinin operasyonel kullanımındaki önemli başarısına değinerek, “İran Hava Savunması bugün, kendine güvenerek ve yerli bilgi ile gücüne dayanarak, bölgede ve dünyada söz sahibi olacak kadar güçlüdür” dedi.

Son tatbikatlarda hava savunma kuvvetlerinin füze kapasitesinin sadece bir kısmının operasyonel olarak değerlendirildiğini belirten Tuğgeneral Sabahiferd, “Ülkemize karşı acımasız ve korkakça yaptırımlar uygulanmasına rağmen, hava savunma kuvvetler, radar, füze, İHA ve Siber alanlarında oldukça ilerleme kaydetmiştir” ifadelerinde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 427 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 303'e vaka sayısı ise 5 milyon 924 bin 638'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 888'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 508 bin 815'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.