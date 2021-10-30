Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran’dan ABD’nin son yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sait Hatipzade ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a karşı son yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

ABD’nin bu kararını kınayan Hatipzade, “Yeni yaptırımların dayatılması, Beyaz Saray'ın davranışlarının tamamen çelişkili olduğunu gösteriyor. Nükleer anlaşmaya geri dönme niyetinde olduğunu iddia eden ve yaptırım uygulama konusunda aynı Trump'ın yöntemini izleyen bir hükümet, gerçekten güvenilir olmadığı mesajını veriyor” dedi.

Hatipzade, “ABD’deki çeşitli hükümetler, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçeklerini anlamaktan ne kadar aciz olduklarını göstermiştir. ABD'nin bu tür eylemleri, Trump yönetiminin azami baskısı, yasa dışı ve zalimce yaptırımlar be başarısız politikalarının devamında yapılıyor. Bu politika, ABD’yi şu ana kadar hedeflerine ulaştırmadığı gibi bundan sonra da bu ülkeye yeni başarısızlıklardan başka bir şey getirmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, "Bu baskılar ve yaptırımlar, İran’ın, ülke halkının güvenlik ve huzurunu savunma kararlılığını sarsmayacaktır. Tahran, sürdürülebilir ekonomik kalkınma yolunu güçlü bir şekilde sürdürecektir” ifadesini kullandı.

İran'dan ABD'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymamasına tepki

Taht Revançi, Uluslararası Adalet Divanı’nın anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözülmesi yönünde temel rolü olduğunu vurgulayarak, ABD’nin divanın kararlarına uymamasının üzücü olduğunu ifade etti.

That Revançi, “İran, Uluslararası Adalet Divanı’nın, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yoluyla şiddeti önleme ve krizleri azaltmadaki rolünü kabul ediyor ve divanın uluslararası düzeni koruyarak ve tek taraflı eylemlere karşı çıkarak hukukun üstünlüğünü güçlendirdiğine inanıyor” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı’nda İran’ın ABD aleyhindeki iki davasına bakıldığına değinen That Revançi, “ABD, bu davalarla ilgili divan tarafından verilen kararlara uymamakla kalmayıp aksine pandemi döneminde yeni yaptırımlar dayatmasıyla birlikte bu kararları ihlal etmiştir” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü

Rus yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede iki ilişkilen yanı sıra mevcut sorunları çözme ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar.

İran'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dost ve kardeş ülke olan Türkiye halkı ve hükümetini tebrik ediyoruz.

İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman dostane, kardeşçe ve karşılıklı saygıya dayalı olmuştur ve olacaktır.”

Reisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mesajda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"nı bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İran ve Türkiye arasında her zaman karşılıklı saygıya dayanan dostane ilişkilerin, iki ülkenin milletinin çıkarlarının yanı sıra bölgede barış, istikrar ve huzurun güçlendirilmesi doğrultusunda daha da geliştirilmesini temenni ediyorum."

Bakıri Keni, Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüştü

Rus yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü.

Görüşmede, İran halkına yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması mekanizması incelendi.

Taraflar görüşmede, yeni görüşmelerin ancak yaptırımların kaldırılmasına ve tarafların taahhütlerinin tam olarak yerine getirilmesine yol açması durumunda başarılı olacağını vurguladı.

Bakıri, Rus mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüşmesinin olumlu geçtiğini belitti.

Bakıri Keni’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile yaptığım olumlu ve verimli bir görüşmede son gelişmeleri gözden geçirdik ve yasadışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması için müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Bu görüşmede Ortak tutumları güçlendirmek için çeşitli düzeylerde istişarelerimizin devam etmesine karar verildi.”

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 893 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 998'e vaka sayısı ise 5 milyon 909 bin 402'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 14'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 481 bin 737'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.