İran'da ABD karşıtı miting düzenlendi

İran'da 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle Tahran başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ABD karşıtı miting düzenlendi.

Bu merasim açık alanlarda sağlık protokollerine uyularak gerçekleştirilmektedir.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde düzenlenen törende İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bir konuşma gerçekleştirecek.