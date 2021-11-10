Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran’dan ABD’nin nükleer anlaşma iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran ve nükleer anlaşma iddiasına tepki gösterdi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüş yolunun açık olduğunu belirten Hatipzade, ''Bu yol, ‘azami başarısızlık’ kampanyasının son bulması ve uluslararası hukuka saygı garantisinden geçiyor.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

İran Ordusu tatbikat sırasında ABD'ye ait iki İHA'yı engelledi

İran Ordusu, Zülfikar-1400" tatbikatı sırasında hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) giren ABD'ye ait MQ-9 ve RQ-4 tipi insansız hava araçlarını (İHA) engelledi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 551'e vaka sayısı ise 6 milyon 4 bin 460'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 640'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 629 bin 596'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.