İran Atom Enerjisi Başkanı, Rafael Grossi ile görüştü

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün gece Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

UAEA Başkanı bugün ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Grossi, Tahran ziyareti öncesi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda; "İranlı yetkililerle önemli konuları görüşmek üzere bugün Tahran'a seyahat ediyorum. UAEA'nın ülkedeki doğrulama faaliyetlerine devam edebilmesi için verimli ve işbirliğine dayalı bir diyalog kanalı kurmayı umuyorum.” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi geçtiğimiz Eylül ayında da İran'a ziyarette bulunmuştu.