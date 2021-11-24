Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan UAEA Başkanı ile görüştü

Üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek için Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, "Bize göre Ajans, İran ile teknik hususlar çerçevesinde işbirliğine devam etmeli ve siyasi tavır göstermemeli."dedi.

Rafael Grossi da,"İyi niyet ve yakın işbirliği kapsamında iki taraf arasında kalan teknik sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmeye hazırım." ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Başkanı, Rafael Grossi ile görüştü

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Reisi:Bölgesel işbirliği İran için özel önem taşıyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (EİT) Khusrav Noziri'yi kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın EİT faaliyetlerinin geliştirilmesini desteklediğini vurgulayarak, “Tahran, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgesel işbirliğine özel önem veriyor” dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 177'ye vaka sayısı ise 6 milyon 88 bin 9'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 4386'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 807 bin 89'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.