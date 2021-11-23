UAEA Başkanı Grossi Washington'dan emir alıyor

Mehr Haber Ajans'na konuşan Tahran Üniversitesi öğretim üyesi Fuad İzadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretini değerlendirdi.

İzadi, UAEA'nın ABD'ye ait bir kuruluş haline geldiğini belirterek, “UAEA Başkanı Rafael Grossi, ABD hükümetinden emir alıyor; Bu yeni bir konu değil, eski UAEA Başkanı Amano da böyleydi.” dedi.

UAEA’nın tavrını eleştiren İzedi, “Ajans, nükleer meselelerle ilgili teknik hususları ele alan bir kurumdan tamamen siyasi amaçlı bir kuruma dönüşmüştür.” ifadesini kullandı.

Fuad İzedi sözlerine şöyle devam etti:

“Grossi'nin gösterdiği tavır da aynı şeyi gösteriyor; Elbette ki bu mesele Grossi’nin İran'a ziyarette bulunmaması anlamına gelmiyor. Bence kurumun siyasallaşması sorunu bir şekilde yönetilmesi lazım ve ülkenin nükleer politikasının yürütülen kara kampanyalara bakmaksızın kendi yolunu izlemesi gerektiğine inanıyorum.”

29 Kasım'da yapılması beklenen Viyana görüşmelerine ilişkin İzedi, “İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi için yaptırımların kaldırılması ve bunun geçici olmadığına dair bir güvencenin sağlanması lazım. Bunun, her ne ad altında olursa olsun gerçekleşmesi halinde bir adım ileri gidilmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı, ABD'nin yeni yaptırımları hakkında, “ABD'nin yeni yaptırımlarının mesajı nettir ve bu ülkenin İran karşıtı politikası devam etmektedir. Dolayısıyla ABD'ye taviz verilse bile kötülükleri sürecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı uzman ayrıca, “Amerikalıların İran vatandaşlarını veya şirketlerini yaptırım listesine alması onların iyi niyetli olmadığını ve müzakerenin temel ilkesine uymadığını gösterir. Bu, ülkemize ABD karşısında temkinli davranması için bir mesajdır. Amerikalılar iyi niyetli bir jest bile göstermiyorlar.” diye konuştu.

