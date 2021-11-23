Emir Abdullahiyan UAEA Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün gece Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

UAEA Başkanı Grossi ayrıca bugün İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ile görüştü.

Grossi, Tahran ziyareti öncesi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda; "İranlı yetkililerle önemli konuları görüşmek üzere bugün Tahran'a seyahat ediyorum. UAEA'nın ülkedeki doğrulama faaliyetlerine devam edebilmesi için verimli ve işbirliğine dayalı bir diyalog kanalı kurmayı umuyorum.” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi geçtiğimiz Eylül ayında da İran'a ziyarette bulunmuştu.