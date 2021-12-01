Beyaz Saray Sözcüsü’nden İran iddiası

Amerikan basınına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önceki gün başlayan yeni tur Viyana görüşmelerine ilişkin Jen Psaki, “Şu anda müzakereleri değerlendirmek zordur. Karşılıklı olarak nükleer anlaşmaya geri dönüş bizim için en iyi seçenek. Diplomasi yöntemini kullanmak istiyoruz. Robert Malley (ABD'nin İran Özel Temsilcisi) ve diğerleri de diplomasi üzerinde çalışıyor.” iddiasında bulundu.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

İran, Viyana görüşmelerinde öncelikli olarak yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguluyor.