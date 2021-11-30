İran: Önceki 6 tur görüşmelerin taslağı müzakere edilebilir

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri dün başladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın başkanlık ettiği toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri’nin yanı sıra, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Viyana görüşmelerinde öncelikli olarak yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bakıri, "Uzman çalışma grubunun istişareleri önceki görüşmelerin bitiş noktasından mı takip edilecek? sorusuna, "Daha önce yapılan altı tur görüşmelerden elimizde bir taslak var, anlaşma değil. Bu taslak müzakere konusu olabilir. Herşey üzerinde anlaşma sağlanmadığı sürece aslında hiçbir şey üzerinde anlaşma sağlanmamıştır." yanıtını verdi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.