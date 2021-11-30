Reisi ve Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi, koronavirüsle mücadele için ortak işbirliği, bölgesel işbirliği ve nükleer görüşmelerin ele alındığı görüşmede, “İran her zaman nükleer programaki taahhütlerine bağlı kalmıştır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da defalarca bunu vurgulamıştır” dedi.

Reisi, “Anlaşmayı ihlal edenlere, neden yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sorulmalıdır. Biz taahhütlerimize bağlı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla başlayan Viyana görüşmelerine değinen Reisi, “Görüşmelere kapsamlı bir ekip göndermesi, İran'ın bu görüşmelerdeki ciddi iradesini gösteriyor” dedi.

Reisi, Fransa cumhurbaşkanını müzakereleri sonuçlandırmak ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için Viyana'daki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya çağırdı.

Reisi, görüşmelerin gerçek ve verimli bir şekilde ilerlemesi için anlaşmayı ihlal edenlerin karşı tarafın güvenini kazanması gerektiğini vurguladı.

İran müzakere heyetinin başkanıyla yaptığı görüşmesine dikkati çeken Reisi, “ABD’ler yaptırımları kaldırır ve Avrupalılar taahhütlerini yerine getirirse, İran'ın taahhütlerini yerine getirmesinden hiç endişe etmeyin. Çünkü taahhütlerimize bağlı olduğumuzu pratikte birçok kez gösterdik” ifadelerinde bulundu.

Reisi, müzakerelerin sonuç odaklı olması ve yaptırımların kaldırmasına yol açması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin diğer bölümünde İran’ın koronavirüs aşısı üretimindeki kapasitesine atıfta bulunarak, “Koronavirüs salgınıyla başa çıkmak için farklı ülkelerden özellikle Çin’den aşı ithal ettik ve şu anda yerli aşıların üretimini arttırmaktayız” diye kaydetti.

Tıbbi ekipmanın İran'a girişini engellemede ABD'nin insan hakları ihlallerine değinen Reisi, “Yerli kapasiteyi kullanarak aşı üretebildik ve tıbbi eksikliklerin üstesinden geldik” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ABD’nin nülkeer anlaşmadan çıkmasını kınayarak, “Nükleer anlaşmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz ve her zaman tüm tarafların anlaşma çerçevesine dönmesine çalıştım” ifadesini kullandı.

Macron, “Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden ile temaslarda bulundum. Görüşmeleri sonuca varıncaya kadar sürdürmeye kararlıyız” ifadelerinde bulundu.