Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Azerbaycan'a taziye mesajı

İran, Azerbyacan'ın Hızı bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili Azerbaycan'a taziyelerini iletti.

Yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Hatipzade, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Azerbaycan halkına ve Bakü hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Viyana'da adım adım müzakere söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği açıklamada, yaptırımların kaldırılması amacıyla başlayan Viyana görüşmelerine değinerek, “Viyana’da olanlar yaptırımların kaldırılmasına odaklanıyor. Bundan ne daha azını kabul ediyoruz ne de nükleer anlaşmada nükleer alanda belirtilenden daha fazla taahhütte bulunuyoruz” dedi.

Said Hatipzade, “Adım adım müzakere ve yeni taahhütler bu görüşmelerde söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Hükümet, yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için tamamen hazırlanmış bir heyet ile Viyana görüşmelerine katılmıştır. Elbette karşı taraf Viyana'ya zaman çalmak ve çocukça bahaneler üretmek yerine yaptırımları kaldırmak için doğru niyetle girerse, görüşmelerin doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

İran'da şiddetli deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Zencan eyaletinde yer alan Zerrinrud ilçesinde dün 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 18.36'da gerçekleştiği kaydedilen depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 253 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 830'a vaka sayısı ise 6 milyon 117 bin 445'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 334'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 883 bin 470'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.