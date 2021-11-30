İran'dan Azerbaycan'a taziye mesajı

İran, Azerbyacan'ın Hızı bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili Azerbaycan'a taziyelerini iletti.
Yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Hatipzade, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Azerbaycan halkına ve Bakü hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Ne olmuştu?
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.
Yerel kaynaklara göre, kazada 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Askeri helikopterin düşmesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
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