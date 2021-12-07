Çin'den ABD'ye: Olimpiyatları boykot ederseniz karşılık veririz

Çin, ABD'nin şubat ayında yapılacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını diplomatik boykot uygulaması halinde bu ülkeye yönelik “sert karşı önlemler” alınacağı tehdidinde bulundu.

Euronews'in haberine göre Pekin yönetiminin, ekonomik gelişimini ve teknolojik gücünü sergilemek için Olimpiyat Oyunları'nı bir araç olarak kullanacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, ABD'nin üst düzey katılımda bulunmaması adımı nedeniyle Washington'daki yetkililerin 'gösteriş yapma amacı' taşıdığını iddia etti. Zhao, bu adımın 'açık bir siyasi provokasyon' olacağını dile getirdi ancak Pekin'in Washington'a nasıl bir karşılık vereceği konusunda detay vermedi.

"Amerikalı politikacılar, davet edilmeden, tamamen tribünlere oynayarak ve gösteriş yaparak Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik sözde diplomatik boykotlarını abartmaya devam ediyor." diyen Çinli Sözcü Zhao, "ABD tarafı kendi yolunda gitmeye kararlıysa, Çin, sıkı karşı önlemler alacaktır." ifadelerini kullandı.