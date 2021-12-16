  1. Siyaset
16 Ara 2021 10:42

Avrupa troykası ciddiye alınmak istiyorsa adil davranmalı

Avrupa troykası ciddiye alınmak istiyorsa adil davranmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Avrupa troykası adil bir ortak olarak ciddiye alınmak istiyorsa, adil bir ortak gibi davranmalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda üç Avrupa ülkesi tarafından yapılan bildiriye tepki gösterdi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşma hakkında ABD'nin suçluluğundan bahsetmeyen herhangi bir açıklama, bunu yayınlayananların gerçeklik konusundaki cehaletinin bir göstergesidi.

Avrupa troykası adil bir ortak olarak ciddiye alınmak istiyorsa, adil bir ortak gibi davranmalıdır.

İran için nükleer anlaşma, vaat edilen çıkarlar gerçekleşmeyince boş kaldı. O çıkarlar eninde sonunda gerçekleşmeli”

News Code 1899203
https://tr.mehrnews.com/news/1899203/

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