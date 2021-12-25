İran'dan İngiltere'nin müdahaleci tutumuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İran’ın savunma gücüne ilişkin müdahalaci tutumuna tepki gösterdi.

Hatipzade, “İran uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde ve kendi savunma ihtiyaçlarına uygun olarak hareket ediyor. Dolayısıyla bu tur tutum ve iddialar İran’ın iç işlerine müdahale sayılırken aynı zamanda Londra’nın çelişkili davranışlarının sürdüğünü gösteriyor. İngiltere, Batı Asya'ya ve dünyanın diğer kriz içindeki bölgelerine en yıkıcı silahları satmak için bitmek bilmeyen bir yarış içinde ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kurallarını görmezden gelerek AUKUS Paktı gibi askeri anlaşma yapıyor ve aynı zamanda İran’ın olağan tatbikatlarından endişe duyduğunu dile getiriyor” dedi.

Said Hatipzade, “İran’ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın binlerce saatlik incelemesi ve sayısız raporun kanıtladığı gibi, tamamen barışçıldır ve Tahran’ın nükleer enerjiyi askeri amaçlar için kullanmak gibi bir planı yok. İngilizler, İran'ın füze programının BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle hiçbir ilgisi olmadığını herkesten iyi biliyor” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, “BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı yorumlayarak onun hükümlerini fiilen ihlal eden İngiltere’dir” ifadesini kullandı.

Bölgede İran'ı tehdit olarak göstermeye çalışan İngiltere'nin çabalarını kınayan Hatipzade, “Yemen'deki insani felaket de dahil olmak üzere bölgede istikrarsızlığı ve güvensizliği körükleyen şey, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin bölgedeki bazı ülkelere kitlesel gelişmiş silah satışından doyumsuzluğudur. Onlar bu tür silahların kullanımının uluslararası hukuk özellikle insancıl hukuka aykırı olduğunu bilerek yapıyor. Dolayısıyla istikrarsızlık ve güvensizliğin artması için bölgenin mazlum halkı ve uluslararası toplum nezdinde hesap vermesi gereken de onlardır.” diye kaydetti.

Hatipzade, İran’ın savunma programı için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını ve bu konuda kimse ile müzakere etmeyeceğini bildirdi.