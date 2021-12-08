Avustralya'dan Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

Başbakan Morrison, Avustralya'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na yaklaşımına dair bir açıklama yaptı. ABD'nin Olimpiyatları boykot kararına katılacaklarını ilan eden Morrison, Çin ile ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini hatırlatarak Avustralya'nın bu yöndeki kararının bir sürpriz olmadığını belirtti.

"Bunu yapıyorum, çünkü Avustralya'nın ulusal çıkarları bunu gerektiriyor" diyen Başbakan Morrison, "Yapılması doğru olan şey bu" dedi.

Morrison, Avustralyalı sporcuların Olimpiyatlarda yarışabileceklerini vurguladı.

Kaynak: Sputnik