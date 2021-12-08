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8 Ara 2021 16:15

Avustralya'dan Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

Avustralya'dan Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin 2022'de Pekin Kış Olimpiyatlar için boykot kararı aldıklarını açıkladı.

Başbakan Morrison, Avustralya'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na yaklaşımına dair bir açıklama yaptı. ABD'nin Olimpiyatları boykot kararına katılacaklarını ilan eden Morrison, Çin ile ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini hatırlatarak Avustralya'nın bu yöndeki kararının bir sürpriz olmadığını belirtti.

"Bunu yapıyorum, çünkü Avustralya'nın ulusal çıkarları bunu gerektiriyor" diyen Başbakan Morrison, "Yapılması doğru olan şey bu" dedi.

Morrison, Avustralyalı sporcuların Olimpiyatlarda yarışabileceklerini vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899059
https://tr.mehrnews.com/news/1899059/

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