Siyonist Rejim'den yeni saldırı; 22 Filistinli yaralandı

Siyonist işgalciler Nablus kentinin Kefer Kaddum, Burka, Beyt Decin ve Beyta köylerinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejimi saldırılarında 22 kişi yaralandı, 132 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendiği bildirildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta Siyonist İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

Kaynak: Milli Gazete