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18 Ara 2021 08:48

Siyonist Rejim'den yeni saldırı; 22 Filistinli yaralandı

Siyonist Rejim'den yeni saldırı; 22 Filistinli yaralandı

Siyonist İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere plastik mermiyle saldırdı. Saldırıda 22 Filistinli yaralandı.

Siyonist işgalciler Nablus kentinin Kefer Kaddum, Burka, Beyt Decin ve Beyta köylerinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail rejimi saldırılarında 22 kişi yaralandı, 132 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendiği bildirildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta Siyonist İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1899238
https://tr.mehrnews.com/news/1899238/

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