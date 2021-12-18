İran, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına katılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere İslamabad'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile görüştü.

Resul Musevi kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına katılmak için İslamabad’dayım. Bu zor durumda Afganistan halkına insani yardımın arttırılması üzerine Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile güzel görüşmem oldu. Hem İran hem de Pakistan Afgan halkının sorunlarından muzdarip.”

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yarın yapılacak.

Ülkede benzeri 41 yıl sonra ilk kez yapılan toplantıda, Müslüman ülkelerin Afganistan'a yardım yapması için yeni yolların bulunmasının amaçlandığı açıklandı. Bir gün sürecek toplantıya ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileri de katılacak.