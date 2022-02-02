  1. Siyaset
2 Şub 2022 11:53

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın Özel Afganistan Temsilcisi Mutlak bin Macid Al-Kahtani ile görüştü.

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın Özel Afganistan Temsilcisi Mutlak bin Macid Al-Kahtani ile görüştüğünü duyurdu.

Kazımi Kumi görüşmede Afganistan konusunda işbirliği alanlarının ele alındığını söyledi.

News Code 1900211
https://tr.mehrnews.com/news/1900211/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler