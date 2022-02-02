İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın Özel Afganistan Temsilcisi Mutlak bin Macid Al-Kahtani ile görüştüğünü duyurdu.
Kazımi Kumi görüşmede Afganistan konusunda işbirliği alanlarının ele alındığını söyledi.
İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın Özel Afganistan Temsilcisi Mutlak bin Macid Al-Kahtani ile görüştü.
İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Katar’ın Özel Afganistan Temsilcisi Mutlak bin Macid Al-Kahtani ile görüştüğünü duyurdu.
Kazımi Kumi görüşmede Afganistan konusunda işbirliği alanlarının ele alındığını söyledi.
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