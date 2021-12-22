Türkiye ile Çeçenistan arasında park gerilimi

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye’ye yönelik bir mesaj verdi.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde açıldı.

Rusya’ya karşı savaşan ve Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"Çeçenistan’a Öcalan’ın heykelini dikeriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da isim vererek açıklamasına dahil eden ve çağrı yapan Kadirov, açılan parka misilleme olarak “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini” belirtti.

Telegram hesabı üzerinden açıklama yapan Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

Kaynak: Rudaw