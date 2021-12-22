  1. Dünya
  2. Avrupa
22 Ara 2021 12:19

Türkiye ile Çeçenistan arasında park gerilimi

Türkiye ile Çeçenistan arasında park gerilimi

Çeçenistan Başkanı Kadirov, Kocaeli-Körfez Belediyesi tarafından Cevher Dudayev adıyla park açılmasına karşılık olarak ‘PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceklerini’ söyledi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye’ye yönelik bir mesaj verdi.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde açıldı.

Rusya’ya karşı savaşan ve Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"Çeçenistan’a Öcalan’ın heykelini dikeriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da isim vererek açıklamasına dahil eden ve çağrı yapan Kadirov, açılan parka misilleme olarak “PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini” belirtti.

Telegram hesabı üzerinden açıklama yapan Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

Kaynak: Rudaw

News Code 1899348
https://tr.mehrnews.com/news/1899348/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler