Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan "uranyum zenginleştirme" açıklaması

Sputnik’e konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, “Uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkmak istemiyoruz.” dedi.

İran'dan İngiltere'nin müdahaleci tutumuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İran’ın savunma gücüne ilişkin müdahalaci tutumuna tepki gösterdi.

Hatipzade, “İran uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde ve kendi savunma ihtiyaçlarına uygun olarak hareket ediyor. Dolayısıyla bu tur tutum ve iddialar İran’ın iç işlerine müdahale sayılırken aynı zamanda Londra’nın çelişkili davranışlarının sürdüğünü gösteriyor. İngiltere, Batı Asya'ya ve dünyanın diğer kriz içindeki bölgelerine en yıkıcı silahları satmak için bitmek bilmeyen bir yarış içinde ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kurallarını görmezden gelerek AUKUS Paktı gibi askeri anlaşma yapıyor ve aynı zamanda İran’ın olağan tatbikatlarından endişe duyduğunu dile getiriyor” dedi.

Bölge ülkeleriyle diyalog kurmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’da bulunan Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi ile görüştü.

Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hacmini artırmak için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın ikili ve bölgesel meseleleri çözmek için diyaloğa ve siyasi çözüm benimsemeye bağlı olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, Tahran’ın ikili ilişkileri artırmak için bölge ülkeleriyle diyalog yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Reisi: Düşmanca eyleme karşı tepkimiz sert ve ezici olur

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın güneyinde Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen Büyük Peygamber (S.A.V) 17 adlı askeri tatbikata ilişkin, “Bu tatbikat İran İslam Cumhuriyeti'nin İran halkının çıkarlarını ve güvenliğini savunma yönündeki kararlılığını ve gücünü göstermektedir.” dedi.

İran’ı tehidt edenlere seslenen Reisi, “İran Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir düşmanca eyleme karşı tepkisi sert ve ezici olur, aynı zamanda stratejik denklemleri önemli ölçüde değiştirir.” ifadesini kullandı.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 121 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 348'e vaka sayısı ise 6 milyon 182 bin 905'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 24 bin 211'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.