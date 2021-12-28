Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Karşı taraflar iyi bir anlaşmaya varma azmi ile Viyana'ya gelmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında, yeni tur Viyana görüşmelerine ilişkin, "Viyana görüşmelerinde bakışımız her zaman ileriye dönüktür ve karşı taraflara tavsiyemiz, iyi bir anlaşmaya varma azmi ile Viyana'ya gelmeleridir." dedi.

İran, nükleer anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanabilmeli

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, katıldığı 5. İran Dış İlişkiler Tarihi Konferansı sırasında yaptığı açıklamadai “Viyana görüşmelerinin yeni turu bugün başlıyor. Garanti vermek ve doğrulama konusunun görüşmelerinde gündeminde olacak." dedi.

Emir Abdullahiyan, “İran petrolünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın kolayca satılabileceği ve parasının İran'ın banka hesaplarına döviz olarak yatırılabileceği ve nükleer anlaşmanın ekonomik faydalarından tam anlamıyla yararlanabileceğimiz bir noktaya ulaşmalıyız” ifadelerinde bulundu.

İran ve Irak demiryolları iş birliğini güçlendiriyor

İran'ı Irak'a bağlayan 32 kilometrelik Basra-Şalamçe demiryolu hattı projesinin hayata geçirilmesi için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat'ta bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu önemli projeyi kısa bir sürede hayata geçirmek amacıyla önümüzdeki iki ay içerisinde ortak bir şirket kurulacak." dedi.

İran'da günlük vefat sayısı 40'ın altına düştü

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 434’e vaka sayısı ise 6 milyon 186 bin 729’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 28 bin 495'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.